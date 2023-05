Schüler im ÖAMTC-Fahrtechnikzentrum

„Alles einsteigen und anschnallen, Messgeräte starten!“, und los ging die rasante Fahrt auf nassem Untergrund.

Bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten (40, 50 und 60 km/h) wurde die nasse Fahrbahn mit den Bremsspuren schleudernder Autos verziert. Unter professioneller Anleitung dreier Instruktoren des ÖAMTC Fahrtechnikzentrums Gmünd konnten die Schüler der 5C, 6A und 6C des Gymnasiums Waidhofen/Thaya unter Begleitung von Cornelia Wiesinger und Hans Hofbauer verschiedene Fahrzustände von Personenkraftwagen erleben. So waren physikalische Theorien in der Praxis erfahrbar. Beschleunigungen jeglicher Art, die bei Kraftfahrzeugen in Grenzsituationen auftreten können, wurden herbeigeführt. So wurde auch der Begriff Reibung in all seinen Erscheinungsformen in der Fahrtechnik theoretisch erarbeitet, mit der physikalischen Theorie verglichen und anschließend auf der Schleuderplatte erprobt.

Erfahrene Instruktoren brachten die Fahrzeuge in Grenzsituationen, sodass interessante Fahrdaten aufgenommen werden konnten. Foto: privat

Aber auch das richtige Anschnallen und Sitzen im Auto sowie die geltende Rechtsordnung im Bereich Fahrgastsicherheit wurden erörtert und am Gurtschlitten bei direkter Anwendung erprobt. Das Highlight des Tages war ein fernsteuerbares Auto, das mittels Smartphone umgeparkt wurde. Hierbei besprach man auch die aktuelle Rechtslage selbstfahrender Autos. Ausgestattet mit einem Gutschein über 20 Euro für das zukünftige Fahrtechniktraining im Rahmen des Führerscheinerwerbes, beendeten die Schüler eine - von der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt gesponserte - Veranstaltung. „Herzlichen Dank an das Personal des ÖAMTC Fahrtechnikzentrums Gmünd und an die AUVA“, danken die Schüler für einen unvergesslichen Tag.

