Fahrzeugbergung Mit Pkw in den Graben: Bergung mittels Kran notwendig

Lesezeit: 2 Min RW Red. Waidhofen

Die FF Waidhofen/Thaya barg den verunfallten Pkw mittels Ladekran aus dem Straßengraben. Foto: FF WaidhofenThaya

D er Lenker eines Opel Insigna war am 25. April auf der Landesstraße 67 von Götzweis kommend in Kottschallings unterwegs. Kurz vor dem Ortsgebiet kam der Lenker mit seinem Fahrzeug aus bislang unbekannter Ursache rechts von der Fahrbahn ab und stürzte in den Straßengraben. Glücklicherweise blieb der Lenker dabei unverletzt.