Neues Fahrzeug der FF Weikertschlag dient auch als Einsatzleitstelle

„Unser neues Fahrzeug zeichnet sich mit dem an ein Büro angelehnten Innenraum aus, da ein Tisch und alle weiteren notwendigen Geräte für eine Einsatzzentrale vorhanden sind“, betont Kommandant Matthias Dörrer. Der bisher verwendete alte VW-Bus, den die meisten vermutlich noch kennen werden, wurde im Jahr 2006 bereits gebraucht angeschafft und erfülle nicht mehr die technischen Standards, ebenso wie die alten Atemschutzgeräte. Letztere waren deshalb ein gemeinsamer Ankauf mit der Feuerwehr Oberndorf. Die Kosten für die Neuanschaffungen wurden gemeinsam mit Land, Bund, Gemeinde und der Feuerwehr aufgebracht.

Natürlich durfte auch die standesgemäße Segnung durch Pfarrer Pius Ulrich und Patin Helga Schlosser nicht fehlen. „Wir danken dir, liebe Helga, für die Übernahme der Patenschaft und möchten dir als Zeichen unserer Dankbarkeit Blumen zurückgeben, die du sonst so liebevoll vor dem Feuerwehrhaus einpflanzt“, hebt Dörrer hervor. Etwas zurückgeben möchte auch Bezirksfeuerwehrkommandant Manfred Damberger: „Aktuell sind rund 16.000 Freiwillige im Süden Österreichs im Einsatz, um die Unwetterschäden in den Griff zu bekommen. Das zeigt wieder einmal, dass unser System nicht nur Gegenwart, sondern auch Zukunft hat. Danke für euren Einsatz!“

Ihm sei auch nicht entgangen, dass sich die Feuerwehr weiterentwickelt. Immerhin habe sich das Einsatzgebiet einer örtlichen Feuerwehr auf ganz Österreich, wenn nicht sogar Europa ausgeweitet, wenn „da Huat brennt“. „Für Niederösterreich spricht ganz klar die Dichte an Gerätschaften, da wir ja quasi in jedem Nest Feuerwehren sitzen haben. Wenn diese Ressourcen auch im Süden Europas zur Verfügung stehen würden, könnten Umweltkatastrophen jeglicher Art deutlich schneller eingedämmt werden“, so Damberger.

Vor den Vorhang wurden aber nicht nur die Feuerwehrmänner, sondern auch die Feuerwehrfrauen geholt. „Für mich ist der Faktor Mensch besonders wichtig, da uns die Gerätschaften alleine nicht weiterbringen, deshalb ein großer Dank an alle Freiwilligen. Nicht zu vergessen die Frauen, die oft im Hintergrund werken und uns mit leckerem Essen verköstigen“, richtete sich Bürgermeister Franz Fischer an die Besucher.