Workshop mit neuen Ideen für Vitis

Beim ersten Workshop im ReAudit-Prozess „Kinder- und Familienfreundliche Gemeinde Vitis“ am 19. September erarbeitete die Audit-Projektgruppe gemeinsam mit interessierten Bürgern einen Überblick über die bereits bestehenden familienfreundlichen Angebote. Nun sind die Ideen für noch mehr Familienfreundlichkeit gefragt!

„Wir sind alle Teil einer Familie, das Thema Familienfreundlichkeit betrifft somit jeden von uns.“, meinte Bürgermeisterin Anette Töpfl in ihrer Begrüßung. Je nach Lebensphase sind die Ansprüche allerdings unterschiedlich, wie die Teilnehmenden des Workshops bei der Ist-Stands-Erhebung feststellten. „Es hat sich gezeigt, dass den Vitisern aller Lebensphasen bereits jetzt viel geboten wird.“, zieht Töpfl nach dem Workshop Bilanz. Über 96 Maßnahmen, die bereits bestehen, wurden zusammengetragen.

Vitis ist seit 2011 zertifizierte familienfreundliche Gemeinde und seit 2018 auch kinderfreundliche Gemeinde. Dies soll auch weiterhin so sein, deshalb hat man sich erneut für das Re-Audit entschieden.

Am 18. Oktober um 18.30 Uhr im Haus der Musik und Kultur in Vitis sind dann alle Bürger wieder zum nächsten Workshop eingeladen, bei dem die gesammelten Ideen diskutiert und ergänzt werden. Die Teilnehmenden wählen in diesem Rahmen auch gemeinsam aus, welche der Vorschläge für noch mehr Kinder- und Familienfreundlichkeit dem Gemeinderat übergeben werden sollen. Kriterien wie Nachhaltigkeit, Wirksamkeit und Finanzierbarkeit müssen dabei natürlich berücksichtigt werden. Den Abschluss des Audit-Prozesses, der von Theresa Gerstorfer (NÖ.Regional) begleitet wird, bildet ein Gemeinderatsbeschluss über jene Maßnahmen, die in den folgenden drei Jahren umgesetzt werden.