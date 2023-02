Rauschende Ballnächte im Bezirk Waidhofen

Werbung BR Amtshaus Gastern Gelungener Umbau

Vom Kindermaskenball bis zum Gschnasfest oder zum Faschingsfrühschoppen – am letzten Faschingswochenende darf noch einmal so richtig gefeiert werden, und die Veranstalter hoffen nach den „dürren Jahren“ nun wieder auf zahlreiche Besucher und Festgäste.

Buntes Narrentreiben auf Kostümbällen

Wer sich gerne in bunten Verkleidungen zeigt oder einmal unerkannt das Tanzbein schwingen möchte, der hat dazu beispielsweise beim Lumpenball der Freiwilligen Feuerwehr Oedt am 17. Februar im Pfarrstadel in Ludweis die Gelegenheit dazu. Ebenfalls am 17. Februar wird der Maskenball der Landjugend Waldkirchen im Gemeindezentrum gefeiert.

Groß ist die Auswahl an Veranstaltungen auch am Faschingsamstag. Die Dietmannser Ballnacht der SPÖ Waidhofen lockt mit Tombola und Mitternachtsshow, das Faschingsfest in der alten Volksschule in Karlstein beginnt bereits um 15 Uhr mit einer Kinderdisco und endet mit der Faschingsparty ab 19 Uhr, Ende: nicht absehbar. Unter das Motto „Welcome to the 50s“ wurde der diesjährige Pfarrball im Waidhofner Stadtsaal gestellt. Wer es lieber bunt und verrückt haben möchte, der ist beim ÖVP-Gschnas in Vitis richtig. Die Chance auf zahlreiche Preise haben Besucher bei der Mitternachtstombola am Sportlergschnas im Gemeindesaal in Windigsteig.

Wer den Rosenmontag als Paar überstehen möchte, kann im Jugendheim Kautzen um 18 Uhr „Das Ehepickerl“ machen lassen. Gerhard und Elisabeth Wanko freuen sich auf das Kabarettprogramm von Eleonore Neiss. Foto: privat

Das bunte Treiben geht am Sonntag mit den Kindermaskenbällen weiter (Veranstaltungsorte sind im Serviceteil dieser NÖN-Ausgabe zu finden). Die Blasmusik Thaya lädt wieder zum beliebten Faschingsfrühschoppen, bei dem die Stadtkapelle Waidhofen für musikalische Unterhaltung sorgen wird.

Lustige Auswahl an Schauspiel und Theater

Doch auch wer am Faschingswochenende nicht auf einen Theaterbesuch verzichten möchte, hat einige Auswahlmöglichkeiten. So werden etwa im Theater an der Mauer in Waidhofen Szenen aus der Feder von Karl Valentin geboten, gespielt von einem bewährten TAM-Ensemble. Spieltermine sind 17., 18. und 19. und 21. Februar. Die Laienspielgruppe Raabs lädt von Samstag bis Montag zur „Kulinar(r)ischen Faschingssitzung“ in den Lindenhof ein. „Das Ehepickerl“ wird den Besuchern am Rosenmontag auf Einladung des Arbeitskreises Kautzen aktiv im Jugendheim Kautzen von Eleonore Neissa verabreicht. Ebenfalls am Rosenmontag kann die reifere Generation beim Senioren- oder Pensionistenfasching in mehreren Gemeinden den Faschingsausklang feiern.

Den Schlusspunkt im diesjährigen Faschingstreiben setzt in der Bezirkshauptstadt die Beislrallye, zu der die Waidhofner Wirte am Faschingdienstag mit Getränkepass, Gewinnspiel und Gratis-Taxi von 14 bis 22 Uhr laden.

Keine Nachrichten aus Waidhofen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.