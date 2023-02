Närrisches Treiben am Lumpenball der Feuerwehr Oedt/Wild .

Der Lumpenball der FF Oedt an der Wild stand heuer wieder auf dem Programm in der Faschingssaison. Am Freitag fand der Traditionsball zum 28. Mal im Pfarrstadl Ludweis statt. Bei Livemusik konnten die maskierten Besucher im Saal ihrem Tanzvergnügen nachgehen. Im Discozelt ging es bei DJ-Musik eng her. Als weiteres Angebot war eine Shot-Bar eingerichtet.