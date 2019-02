So manche Begebenheit aus der letzten Zeit nahm der Gesangsverein Thaya bei seinem „Faschingsleilei“ im Gemeindezentrum am Freitagabend aufs Korn.

Ob das unfreiwillige Bad von Nationalratsabgeordneter Martina Diesner-Wais und Bürgermeister Eduard Köck im Haidl-Keller, der neue Nahversorger im täglichen Kampf, es allen recht zu machen, oder die nicht überall richtig funktionierende Straßenbeleuchtung – viele und vieles in Thaya bekamen auf humorvolle Weise in diversen Gstanzln ihr Fett ab. Mit einer Reihe von Sketchen, vorgetragen von Mitgliedern der Landjugend, wurde das Publikum am Lachen gehalten.

So etwa von der älteren Dame mit ihrer Schreibmaschine im Computergeschäft, wo niemand mehr etwas damit anfangen kann, oder bei der äußerst amüsanten Wirtschafts-Tratscherei unter dem Einfluss von viel Alkohol, der aus dem einfachen Bauern einen Dichter macht. Oder die gut meinende Frau Hawlitschek, die Frau Pospischil eigenwillige Facharzt-Ratschläge gibt.

Einer, der sicher sehr gerne dabei gewesen wäre, wäre der kürzlich verstorbene Pfarrer Wolfgang Auhser gewesen, der immer ein echter Show-Fan war. Daher widmete ihm der Gesangsverein diesen Abend und sang ein Peter Alexander-Medley.