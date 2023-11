Brandalarm im Pflege- und Betreuungszentrum Waidhofen

Die Feuerwehr Waidhofen wurde am 30. Oktober um 20.28 Uhr von der Landeswarnzentrale NÖ zu einem automatischen Brandmeldealarm im NÖ Pflege- und Betreuungszentrum Waidhofen alarmiert.

Bei Ankunft in der Heubachstraße wurden die Einsatzkräfte bereits vom Brandschutzbeauftragten erwartet. Gemeinsam mit dem Einsatzleiter und dem Atemschutztrupp wurde der ausgelöste Melder in einer Zwischendecke in der Kapelle aufgesucht.

Da kein offensichtlicher Auslösegrund erkennbar war, wurde die Zwischendecke mit der Wärmebildkamera genau kontrolliert. Da auch hier keine Erwärmung oder ähnliches festgestellt werden konnte, wurde von einem Fehlalarm des Rauchmelders ausgegangen. Die Brandmeldeanlage wurde vom Einsatzleiter zurückgestellt und der Brandschutzbeauftragte führte den Wechsel des betroffenen Rauchmelders durch.