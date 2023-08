Defekter Brandmelder weckte Waidhofner Innenstadt

Zu dem Alarm einer automatischen Brandmeldeanlage wurden die Feuerwehrkräfte der Feuerwehr Waidhofen an der Thaya am Sonntag Morgen um 7:15 geweckt. Der Feueralarm war in der Waidhofner Innenstand weithin hörbar.

Bereits kurz nach der Alarmierung rückten die Einsatzfahrzeuge zur nahegelegenen Raiffeisenpromenade aus. Noch während der Anfahrt rüstete sich ein Trupp mit umluftunabhängigem Atemschutz aus. Vor Ort begab sich der Einsatzleiter zur Brandmeldeanlage um den ausgelösten Melder zu eruieren. Rasch konnte dieser im Eingangsbereich der Tiefgarage gefunden werden, es konnte jedoch kein Brand festgestellt werden.

Die Einsatzkräfte deaktivierten das akustische Signal und warteten das Eintreffen des Brandschutzbeauftragen ab, durch den die Brandmeldeanlage zurückgesetzt und der Tausch des defekten Melders veranlasst wurde. Bereits nach einer halben Stunde konnte der Einsatz wieder beendet werden.