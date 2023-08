Festmesse zum 300-Jahr-Jubiläum der Waidhofner Stadtpfarrkirche

Aus Anlass dieses Jubiläums zelebrierte Bischof Alois Schwarz am Vorabend des Feiertags den Festgottesdienst, gemeinsam mit Stadtpfarrer Josef Rennhofer und Diakon Josef Trinko sowie Priestern aus dem Dechanat Waidhofen, dem Kirchenchor unter der Leitung von Thomas Führer, den Organisten Veronika König und David Steinkogler, der Violinistin Magdalena Panagl, Bürgermeister Josef Ramharter, Vertretern der Katholischen Studentenverbindung Rugia und des Kameradschaftsbundes und vielen weiteren Kirchenbesuchern.

Beeindruckend war der Einzug des Bischofs und der Fest-Eskorte durch das große zweiflügelige Tor an der Westseite der Kirche. Stadtpfarrer und Dechant Josef Rennhofer begann seine Begrüßungsansprache mit den Worten „I Don’t Like Mondays“ – nach dem Rocksong von Bob Geldof – stellte dann jedoch richtig, dass er und alle Anwesenden diesen Montag, den 14. August 2023, in großer Dankbarkeit schätzen. Bischof Alois Schwarz drückte in seiner Predigt seine Bewunderung für die prächtige barocke Ausstattung der Pfarrkirche aus und verglich die goldglänzenden Figuren mit dem himmlischen Osterlicht. Er hegt den Wunsch nach Frieden in der Welt: „Wir brauchen heute Perspektiven der Hoffnung“. Dieses Begehren brachte auch der Kirchenchor mit dem Lied „All Things Bright And Beautiful“ zum Ausdruck.

Nach der Segnung der vielen vor dem Altar abgelegten Kräutersträußchen zogen der Bischof, die Priester und Ministranten wieder durch das große Tor aus der Kirche. Alle Kirchenbesucher waren zur anschließenden Agape eingeladen.