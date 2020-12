Dieses besonders herausfordernde Jahr 2020 spüren auch die Bewohner in den Pflegeheimen im Bezirk. Pflegeheime sind besonders durch das Virus gefährdet. Angst vor Isolation und Infektion ist da ein großes Thema für die Bewohner und deren Angehörige. Man ist bemüht, Einsamkeit und negative Folgen für die psychische Gesundheit zu mildern.

Stadträtin Margit Auer, Roswitha Ledwina, Julia Zechmeister, Bewohner Anton Weinstabl und die stellvertretende Leiterin Monika Mayrhofer beim Empfang der Nikolaus-Geschenke im PBZ Raabs. privat

Auch den Mitarbeitern ist es ein großes Anliegen, den Bewohnern und Klienten eine möglichst abwechslungsreiche und der Jahreszeit angepasste Tagesstruktur anzubieten. Obwohl es heuer zu Weihnachten keine großen Feiern oder Zusammenkünfte gibt, passiert doch vieles im Kleinen.

Im Pflege- und Betreuungszentrum Waidhofen kann heuer laut Direktor Rainer Hirschmann aufgrund der Covid-19-bedingten Ausnahmesituation keine Weihnachtsfeier veranstalte werden.

„Auch das Bläserensemble und die Kindergartenkinder, die uns jedes Jahr besuchten und die Heimbewohner mit Musik und Spiel erfreuten, dürfen diesmal nicht kommen“, sagt Hirschmann.

Angehörige dürfen aber unter Berücksichtigung aller Sicherheitsvorkehrungen ihren Verwandten einen Besuch abstatten. „Mit den Bewohnern selbst werden wir unter Einhaltung aller sicherheitsrelevanten Vorschriften ein gemeinsames Weihnachtsessen arrangieren“, sagt Hirschmann.

Unsicherheit, ob Messen stattfinden können

Ähnlich gedämpft wird es heuer im Pflege- und Betreuungszentrum in Raabs ablaufen. Zumindest der Besuch des Nikolauses Anfang Dezember, der für die Bewohner jede Menge an Geschenken mitgebracht hatte, brachte so etwas wie vorweihnachtliche Normalität in das PBZ. Die Freude unter den Bewohnern, dass trotz der Corona-Krise an dieser alten Tradition festgehalten werden konnte, sei sehr groß gewesen.

In beiden Heimen herrscht aber noch große Ungewissheit, wie es weiter gehen wird. Dies bestätigt Bernhard Jany, Unternehmenssprecher der Landesgesundheits-Agentur auf Anfrage der NÖN.

„Bezüglich weiterer Aktivitäten werden wir uns an den Verordnungen und Maßnahmen des Ministeriums orientieren und auch diesbezüglich handeln. Ich bitte um Nachsicht und Geduld, da wir momentan keine weiteren Informationen haben“, sagt Jany. Auch das Abhalten der Liturgie in den vorhandenen Kapellen der Pflegeeinrichtungen sei noch vakant. Man wisse dementsprechend auch nicht, ob eine Messe stattfinden könne, heißt es.