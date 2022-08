Praxis im Landesklinikum Waidhofen/Thaya geübt

Werbung

Während der Ferienzeit konnten auch heuer wieder Schüler im Rahmen der Ferialarbeit im Landesklinikum Waidhofen das Gelernte in die Praxis umsetzen. Die Ferialarbeitnehmer im Juli und August konnten in den Bereichen Radiologie, Patientenadministration, medizinisches Sekretariat, Materialverwaltung, Labor sowie bei der Zutrittskontrolle und auf der Kinder- und Jugendpsychiatrie eingesetzt werden. Eingebunden in den normalen Berufsalltag durften sie auch verantwortungsvolle Aufgaben übernehmen und diese selbstständig ausführen.

„Die Ferialarbeit ermöglichte es mir, erste wertvolle Erfahrungen im psychologischen Arbeitsfeld zu erwerben. Die freundliche Aufnahme in das Team und die zahlreichen Einblicke in die verschiedenen Aufgabenbereiche bestärkten mich in meiner Berufswahl“, so Katharina Ringl, die im Rahmen ihres Psychologiestudiums an der Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie tätig war.

