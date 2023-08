Besuch in der Bank

In der Filiale Waidhofen der Waldviertler Sparkasse Bank AG stand am 10. August beim Ferienspiel vor allem eines am Programm: Spaß! Und dieser kam bei den jüngsten Sparern sicher nicht zu kurz. Denn es gab viele verschiedene Stationen bei der Sparefroholympiade zu absolvieren.

Es wurden viele Talente der Kinder gefordert. Neben Geschicklichkeit und Ausdauer wurden auch viel Konzentration und guter Zusammenhalt abverlangt. Bei acht verschiedenen Spielen wie zum Beispiel Sparefroh-Zielwerfen, Papierfliegerwettfliegen oder einem Geschicklichkeitsparcour ging es darum, Punkte zu sammeln. Die drei ersten Plätze freuten sich über ein prall gefülltes Goodie-Bag.