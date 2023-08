Ferienspiel Feuerwehr: Spritzen, Löschen und Baden im Schaum

Am Ferienspiel der Feuerwehrjugend Raabs nahmen trotz wenig einladender Wettervorhersage 25 Kinder teil. In vierStationen aufgeteilt ging es pünktlich bei ca. 16 Grad los. Da kein Niederschlag in den folgenden Stunden angesagt war, waren fast alle Stationen im Freien.

Bei der einer Station wurde der Umgang mit verschiedenen Strahlrohren geschult. So wurde ein Ball über eine Leiter per Hohlstrahlrohr transportiert, während nebenan mit einem D-Mehrzweckstrahlrohr Tennisbälle von Verkehrsleitkegeln gespritzt wurden. Natürlich wurde dies immer schwieriger je weiter weg sich diese befanden. Bei der Station Kübelspritze konnten die Kids das Bedienen des Hauptbewerbsgeräts der Feuerwehrjugend ausprobieren. Die verschiedenen Ziele wie Spritzwand und „Flammen“ waren insofern eine Herausforderung, dass man bei beiden ziemlich genau mit dem Strahlrohr sein musste.Die Station Brandsimulator wurden den Kindern alles über das Brennen und Löschen erklärt. Sehr erstaunlich was so manche bereits darüber wissen. Nach dem Erklären und Ausprobieren eines Feuerlöschers, wurde auch noch ein Miniatur-Christbaum zuerst angezündet und dann erfolgreich von den Kindern gelöscht.

Die „Einsatzfahrt“ mit dem Rüstlöschfahrzeug war ebenso aufregend wie herausfordernd, da fast jeder vorne sitzen wollte. Das Thema Feuer und Wasser beschäftigte die Kids so sehr, dass die Zeit wie im Flug verging.Als Bürgermeister Franz Fischer kam, war der Unwettereinsatz in Kärnten und der Steiermark. der zeitgleich stattfand, ebenso Thema.

Nach dem Gruppenfoto wurde noch vorgezeigt, wie Leichtschaum entsteht. Da hierfür Badeschaum verwendet wurde, war das Eintauchen in den Schaumteppich trotz der Temperatur natürlich die Attraktion.