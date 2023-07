Kinder übten Löschangriff

Im Rahmen des von der ÖVP Waidhofen organisierten Ferienspiels besuchten die Kinder am 13. Juli die Freiwillige Feuerwehr Waidhofen/Thaya.

Zahlreiche Kinder waren gekommen, um die Feuerwehr näher kennenzulernen. In kleinen Gruppen konnten die interessierten Besucher die Aufgaben und Tätigkeiten der Freiwilligen Feuerwehr Waidhofen/Thaya spielerisch kennenlernen. So konnten die Kinder die persönliche Schutzausrüstung eines Feuerwehrmannes selbst anprobieren, den Ablauf eines Notrufes bis zur Alarmierung erfahren, mit Hebekissen ein Einsatzfahrzeug aufheben und auch vom Tanklöschfahrzeug einen Löschangriff vornehmen. Die Kinder hatten die Möglichkeit eine in der Fahrzeughalle vorbereitete Hindernisstrecke zu durchlaufen, was viel Geschick benötigte.

Nach den interessanten Stationen ging es zum Ende des Vormittags zur Drehleiter. Alle Kinder konnten mit der Drehleiter auf 30 Meter Höhe mitfahren und einen tollen Blick weit über die Stadtgrenzen von Waidhofen erleben.