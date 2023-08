Ferienspiel in Waidhofen/Thaya: Ohne Angst in Krankenhaus

Im Rahmen des Ferienspiels nutzten zahlreiche junge Besucher die Möglichkeit, das Landesklinikum Waidhofen kennenzulernen. Im Mittelpunkt standen die Einrichtungen der Erstversorgung, insbesondere die Abläufe in Ambulanz und Röntgen.

So wurden in der Ambulanz mit Marion Kandler und Martina Widhalm diverse Verbände und Gipse angelegt und die Vorbereitung auf eine Operation demonstriert. Zusätzlich konnten die Kinder in die Rolle eines Arztes schlüpfen und einen Teddybären operieren. In der Radiologie erklärte Susanne Schuster die Röntgendiagnostik kindgerecht und anschaulich. Besonders gut gefielen dabei die Präsentation der technischen Geräte und witzige Röntgenbilder.

Heuer erstmals wurde auch das neue Zentrum für Altersmedizin besucht, wo die jungen Gäste Gelegenheit hatten, gemeinsam mit älteren Patienten einen Geschicklichkeitsparcour zu absolvieren. Ein kühles Getränk sowie eine Erinnerungsurkunde rundeten den interessanten Nachmittag ab. „Besonders wichtig ist es uns, den Kindern durch spielerische Aufklärung die Angst vor einem Klinikaufenthalt zu nehmen und ihnen mit einem Blick hinter die Kulissen unsere tägliche Arbeit näherzubringen“, so Barbara Tobolka-Mares, Organisatorin und Pressekoordinatorin des Klinikums.