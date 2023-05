Fernheizwerk Erhebung: Großes Interesse an Fernwärme-Anschlüssen in Groß-Siegharts

Lesezeit: 2 Min Michael Schwab

Foto: VFA Holding GmbH

D ie im November 2022 von der VFA-Holding GmbH gestartete Bedarfserhebung (die NÖN berichtete) zum strategischen Ausbau des Fernwärmenetzes in Groß-Siegharts ist abgeschlossen. Aufgrund der Entwicklung der Gaspreise und dem wachsenden Bewusstsein für Umwelt- und Klimaschutz ist das Interesse an einem Anschluss an die Fernwärme groß, was sich in den rund 120 Rückmeldungen deutlich gezeigt hat.