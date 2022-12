Die Wärme fließt in Raabs

Für die neu ans Fernwärmenetz angeschlossenen Kunden und den Fernwärme-Genossenschaftsobmann Franz Fischer ist es praktisch ein vorgezogenes Weihnachts geschenk: In der Vorwoche wurden die letzten Asphaltierungsarbeiten nach der Verlegung der Fernwärmeleitungen in der „Schießstätte“, in der Puchheimstraße, der Franz-Part-Straße und dem Karl- Geyer-Weg abgeschlossen.

Gerade angeschlossen: Anita Valenta und Leopold Krejci in der Franz-Part-Straße, auf dem Bild mit Planer Johannes Scherney vor der Wärmeübergabestation. Foto: Michael Schwab

Die Erleichterung über die Unabhängigkeit von der alten Gas- oder Ölheizung und natürlich auch das Ende der Verkehrseinschränkungen durch die Baustelle war beim Lokal augenschein am vergangenen Donnerstag merklich spürbar. Aber auch sonst merkte man vor Ort stets den Geist der Gemeinschaft und den Willen, gemeinsam dieses Projekt umzusetzen. Dass dann etwa Anrainer wie Helmut Pitschko für die Arbeiter, die gerade vor seiner Einfahrt den Asphalt auftragen, Kaffee samt Stehtisch anbietet, passt zu diesem Eindruck.

„Ich muss da wirklich ein großes Kompliment an die Anrainer und die Bevölkerung richten. Die Künetten waren teilweise fünf bis sechs Wochen offen, weil nicht immer gleich alle nötigen Arbeiten abgeschlossen werden konnten, aber die Leute haben alles mitgetragen“, betont Franz Fischer.

Eine kleine Stärkung und Kaffee für die Arbeiter gab es bei Helmut Pitschko, auf dem Bild mit Fernwärmegenossenschaftsobmann Franz Fischer und Planer Johannes Scherney. Foto: Michael Schwab

Eigentlich wäre die Fertigstellung schon für Ende November geplant gewesen, doch dieses Ziel war angesichts des schlechten Wetters im September und aufgrund von Kapazitätsengpässen bei den Isolier-Firmen dann doch etwas zu ambitioniert. „Die Isolierer waren immer zwei bis drei Wochen im Rückstand, aber man kann ihnen keinen Vorwurf machen, da das am Fachkräftemangel liegt“, räumt Fischer ein. Um diese zwei bis drei Wochen habe sich der Abschluss dann eben auch verzögert.

Nun Zeit für Feineinstellung

Auch die Arbeiten am Hauptplatz, auf dem im Zuge der Netzerweiterung einige Objekte angeschlossen wurden, sind weitgehend fertig. Im Laufe der Woche sollen auch hier alle neuen Kunden ans Netz angeschlossen sein.

Während das primäre Ziel – das Fließen der Wärme zu den Abnehmern – nun erfüllt ist, geht es an die Feineinstellung im sekundärseitigen Bereich – also um die Steuerung von Heizung und Warmwasserbereitung in den einzelnen Haushalten. Dafür ist Günther Berka als Techniker und „guter Geist“ zuständig. Wann immer jemand Hilfe bei der Einstellung braucht oder wenn es ein Problem gibt, ist er zur Stelle.

