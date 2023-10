Fabrikenstraße: Arbeiten an L60 sind abgeschlossen

Nach Verlegung sämtlicher infrastruktureller Einbauten durch die Stadtgemeinde Groß-Siegharts wurde die Landesstraße L 60 (Fabrikenstraße) verkehrssicherer ausgebaut und die Nebenflächen neugestaltet bzw. saniert. Diese Arbeiten sind nun abgeschlossen.

Der Zweite Präsident des NÖ Landtages Gottfried Waldhäusl nahm im Beisein von Bürgermeister Ulrich Achleitner und dem Leiter der Straßenbauabteilung Waidhofen, Gerald Bogg, den offiziellen Abschluss der Baustelle vor.

Die Fahrbahn der Landesstraße L 60 entsprach im Bereich Kreuzung L 60 Fabrikenstraße / Silostraße bis rund 100 Meter nach der Kreuzung L 60 Fabrikenstraße / L 8049 Fistritzer Straße / Fraslgasse in Groß-Siegharts aufgrund der aufgetretenen Schäden nicht mehr den heutigen Verkehrserfordernissen. Auch die abwechselnd beidseitig der Landestraße L 60 vorhandenen Gehsteige waren sanierungsbedürftig. Aus diesen Gründen haben sich der NÖ Straßendienst und die Stadtgemeinde Groß-Siegharts entschlossen, neben der Erneuerung der Fahrbahn auch die Gehsteige neu zu errichten.

Auf eine Gesamtlänge von rund 410 Metern wurde die Fahrbahn saniert, wobei der komplette Konstruktionsaufbau erneuert werden musste. Die Fahrbahn wurde entsprechend den örtlichen Verhältnissen mit einer Breite von 6,30 Metern ausgeführt. Die schadhaften bestehenden Gehsteige wurde zur Gänze entfernt und wieder neu errichtet. Als Trennung zum Fließverkehr wurden auf die gesamte Länge Hoch-, Schräg- und Tiefborde neu hergestellt.

Linksabbiegespure und Mittelinsel hinzugefügt

Für sichere Abbiegemanöver bzw. zur Verdeutlichung der Linienführung und Verkehrsströme wurden an der Kreuzung L 60 Fabrikenstraße / L 8049 Fistritzer Straße / Fraslgasse Linksabbiegespuren errichtet. Weiters wurde mit der Errichtung einer neuen Mittelinsel im Bereich der Querung des Radwegs Thayarunde die Verkehrssicherheit der Radfahrer erhöht. Im Zuge der Straßenbauarbeiten wurden auch alle einmündenden Gemeindestraßen entsprechend mitsaniert. Auch die Zufahrt in das Lagerhaus Groß-Siegharts wurde bereits vorausschauend an dessen neues Betriebskonzept angepasst und neu hergestellt.

Die Arbeiten wurden durch die Straßenmeisterei Raabs mit Bau- und Lieferfirmen der Region in einer Bauzeit von rund vier Monaten ausgeführt. Die Baukosten belaufen sich auf rund 365.000 Euro, wobei rund 230.000 Euro auf das Land NÖ und rund 135.000 Euro auf die Stadtgemeinde Groß-Siegharts entfallen.