Einkaufszentrum Thayapark: Neuer Bauteil ist eröffnet

Mit einer inoffiziellen Eröffnungsfeier mit Sektempfang für geladene Gäste wurde am Donnerstagvormittag die planmäßige Eröffnung des 2.500 Quadratmeter großen Erweiterungsteils gefeiert.

„Dieser Tag macht mich stolz. Man merkt, es tut sich etwas in Waidhofen, es ist etwas in Bewegung“, betonte Bürgermeister Josef Ramharter (ÖVP) in seiner Eröffnungsansprache. 50 neue Arbeitsplätze würden hier entstehen, allein um die 30 entfallen auf das McDonalds Restaurant. Ramharter wies auch auf die bevorstehende Eröffnung des Motels mit 56 Betten hin. „Das ist wichtig für den Radweg Thayarunde, und mit dem neuen gastronomischen Angebot gibt es jetzt einen Grund mehr, einen Abstecher nach Waidhofen zu machen“, merkte Ramharter an.

Bürgermeister Josef Ramharter bei seiner Eröffnungsansprache. Foto: NÖN, Michael Schwab

Er lobte den Mut des Betreibers Reinhold Frasl, auch in wirtschaftlich turbulenten Zeiten eine derartige Investition – rund sieben Millionen Euro – zu wagen. „Danke für den Mut, der Erfolg gibt dir recht. Der Parkplatz ist voll, das neue Angebot wird bestens angenommen“, hob Ramharter hervor. Am Schluss seiner Ansprache erklärte er den neuen Bauteil des Einkaufszentrums Thayapark offiziell für eröffnet. Anschließend machten sich Frasl und Ramharter auf den Weg zu einem Rundgang durch die neuen Geschäfte.

McDonalds bringt 30 neue Arbeitsplätze

Das McDonalds-Restaurant wird von der Franchise-Nehmerin Renate Marschalek betrieben. Es ist mit einem McCafé und eine McDrive ausgestattet und bietet 168 Sitzplätze. Für Marschalek ist Waidhofen an der Thaya mittlerweile der sechste Standort – hier werden rund 30 neue Arbeitsplätze in der Region geschaffen.

Action: Über 6.000 Artikel auf 900 Quadratmetern

Rundgang durch die Action-Filiale: Bürgermeister Josef Ramharter, Filialleiterin Tanja Huber, Melanie Jäger und EKZ-Betreiber Reinhold Frasl. Foto: NÖN, Michael Schwab

Neu im Thayapark ist auch der Non-Food-Diskonter „Action“. Die neue Filiale in Waidhofen bietet auf einer Fläche von 900 m² über 6.000 Artikel aus 14 Produktkategorien − von Dekoration, Heimwerkerbedarf, Spielzeug und Multimedia über Haushaltswaren, Garten- und Outdoorartikel bis hin zu Körperpflege, Mode und Heimtextilien.

In Österreich ist Action seit Ende 2015 aktiv. Das Unternehmen betreibt aktuell 96 Filialen und beschäftigt rund 1.900 Mitarbeiter (Stand: April 2023). Mit jeder Eröffnung schafft Action rund 20 neue Arbeitsplätze.

In der neuen Bipa-Filiale: Reinhold Frasl, Renate Willinger und Josef Ramharter. Foto: NÖN, Michael Schwab

Das dritte neue Geschäft im Bunde ist die Bipa-Filiale, die, wie in der NÖN berichtet, vom alten Standort in der Moritz-Schadek-Gasse ins Einkaufszentrum umgezogen ist. Am Samstag, 1. April, schloss die alte Filiale ihre Pforten, am 6. April öffnete erstmals die neue Filiale im Thayapark. Die neue Bipa-Filiale ist mit rund 450 Quadratmetern Verkaufsfläche etwas größer als die bestehende Filiale (320 Quadratmeter). Die Mitarbeiter bleiben weiter Teil des Teams und wechseln in die neue Filiale.

