Feierliche Segnung der neuen Drehleiter der FF Waidhofen/Thaya

Um 18 Uhr startete die Feier im Stadtsaal Waidhofen/Thaya bei herrlichem Sommerwetter. Zahlreiche Ehrengäste und Feuerwehrmitglieder samt Partner(in) waren gekommen, um die neue Drehleiter in traditioneller Weise segnen zu lassen. Kommandant Christian Bartl konnte bei den einleitenden Begrüßungsworten viele Persönlichkeiten auf das herzlichste begrüßen.

Anschließend stellte Kommandant Bartl den Projektablauf der Drehleiter vor und unterlegte die Entstehungsgeschichte der Drehleiter mit zahlreichen Bildern. Danach ging es zum eigentlichen Höhepunkt des Abends: Der Segnung der Drehleiter durch Josef Rennhofer. Die Patenschaft des neuen Einsatzfahrzeuges übernahm dankenswerterweise Frau Ulrike Ramharter.

Im Zuge der Festansprachen bedankte sich Kommandant Bartl bei Bürgermeister Josef Ramharter für die gute Zusammenarbeit und die Unterstützung bei der Umsetzung des Drehleiter-Projektes. Für zukünftige Einsätze an der Seite der Feuerwehr, erhielt Bürgermeister Josef Ramharter eine eigene "Bürgermeister"-Einsatzjacke. Aber es folgten weitere Überraschungen an diesem Abend.

So überreichte Landesfeuerwehrkommandant-Stellvertreter Martin Boyer in Anerkennung der Verdienste um das NÖ Feuerwehrwesen die "Verdienstmedaille 1. Klasse in Gold des NÖ Landesfeuerehrverbandes" an Feuerwehrkommandant Christian Bartl. Weiters konnte sich Ehrenhauptbrandmeister Alois Zmill über das Ehrenzeichen für "50 Jahre verdienstvolle Tätigkeit auf dem Gebiet des Feuerwehr- und Rettungswesen" freuen, welches ihn von Landesrat Gottfried Waldhäusl, Bundesrat Eduard Köck und Carina Scharf überreicht wurde.

Nach der Landeshymne wurde das Buffet und damit ein gemütlicher Abend eröffnet. Die Gäste konnten sich bei tollem Wetter die neue Drehleiter vor dem Stadtsaal genauer anschauen und natürlich einen Blick auf Waidhofen vom Drehleiterkorb aus werfen.

