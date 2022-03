Marktgemeinde Vitis: Nach zwei Jahren endlich geehrt

Zwei Jahre lang gab es pandemiebedingt keinen Neujahrsempfang in Vitis. Dadurch wurden auch anstehende Ehrungen und der Jungbürgerempfang auf die lange Bank geschoben.

Am vergangenen Freitag bot sich endlich die Gelegenheit, diesen „Ehrungsstau“ aufzulösen – die Marktgemeinde Vitis lud zur Festsitzung ins Gasthaus Pichler. Ein Ensemble des Jugendorchesters „Smiley“ unter der Leitung von Kapellmeister Manfred Kreutzer sorgte für die musikalische Umrahmung, und mit einer von Andreas Biedermann gestalteten Multimedia-Show ließ man die wichtigsten Ereignisse und Meilensteine der vergangenen zwei Jahre Revue passieren.

Deutlich spürbar war die Freude, endlich wieder gemeinsam in größerer Runde feiern zu dürfen. „Ich bin gerne gekommen, weil es dringend nötig ist, wieder einander zu treffen und Feste zu feiern. Wir leben leider in einer von Krisen geprägten Zeit mit der Corona-Pandemie und dem Krieg in der Ukraine, aber gerade in solchen Zeiten ist der Zusammenhalt in der Gesellschaft wichtig“, hob Bezirkshauptfrau Daniela Obleser in ihrer Grußrede hervor. Es brauche Menschen, die nicht fragen, was die Gemeinschaft für sie tun kann, sondern was sie selbst für die Gemeinschaft tun können.

Ehemalige Gemeinderatsmandatare und Ortsvorsteher, engagierte Pädagogen und Feuerwehrkommandanten sind solche Personen, die an diesem Abend vor den Vorhang geholt wurden. „Sie waren immer da, wenn andere Sie gebraucht haben, und Sie haben sich für diese Menschen eingesetzt“, dankte Obleser den Geehrten. Bürgermeisterin Anette Töpfl (ÖVP) hob die Wichtigkeit des Dialogs und des gemeinsamen Anpackens für den Fortschritt in der Gemeinde hervor: „Ich freue mich, dass wir immer über die Parteigrenzen hinweg zusammengearbeitet haben und weiter zusammenarbeiten.“ Die Stärke einer Gemeinde beruhe auf jenen Menschen, die sich gemeinsam engagieren.

Es wurde bei dieser Feier aber nicht nur zurück, sondern auch nach vorne geschaut: Für jene Bürger, die in den vergangenen zwei Jahren volljährig wurden, gab es eine Urkunde und ein Geschenk. Der Wunsch der Bürgermeisterin an die Jungbürger war klar: sich möglichst in Vereinen zu engagieren und der Gemeinde Vitis nicht den Rücken zu kehren, auch wenn man wegziehen sollte.

Keine Nachrichten aus Waidhofen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden