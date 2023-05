Florianifeier: Neuer Feuerwehr-Mitglieder in Dobersberg angelobt

Kößner merkte an, dass es eine sehr schöne Tradition sei, wenn gemeinsam mit dem Musikverein in die Kirche marschiert werde, um um den Segen Gottes zu beten. Es sei auch eine wunderbare Gelegenheit zur Angelobung der jungen Feuerwehrkameraden und für diverse Auszeichnungen. Auch sei es ein guter Zeitpunkt für die Gemeinde den Feuerwehren zu danken. Denn die Freiwilligen Feuerwehren seien für die Gemeinde unverzichtbar. Sie seien zur Stelle bei Feuer, Katastrophen und Unfällen. Jedoch auch die Dorfgemeinschaft werde durch die Zusammenkunft bei Übungen, Besprechungen und diversen Festen gestärkt. Im Vorjahr seien zahlreiche Einsätze, vom kleinen technischen Einsatz, bis zum Großbrand, zu bestreiten gewesen.

Wissen, Können und mentale Stärke gefragt

Dabei wüssten die Einsatzkräfte nie, was sie erwarten würde, wenn der Alarm käme. So mancher Einsatz erfordere sämtliches Wissen und Können, aber auch die mentale Stärke sei oft gefordert. Deshalb sei es für die Gemeinde logisch, stets das Möglichste zu unternehmen, um Räumlichkeiten, Einsatzfahrzeuge und Gerätschaften zur Verfügung zu stellen. Bei der letzten Gemeinderatssitzung seien beispielsweise einstimmig die Vergaben für das neue Feuerwehrhaus in Dobersberg beschlossen worden. Auch die Feuerwehrjugend stünde stets im Bemühen der Wehren. Es sei nicht einfach, die Jugend zu begeistern. Doch dies gelinge und damit seien der Nachwuchs und die Zukunft der Feuerwehren gesichert. Abschließend bat er die anwesenden Feuerwehrkameraden dem Motto „Gott zur Ehr, dem nächsten zur Wehr“ treu zu bleiben.

Neue Mitglieder angelobt

Im Zuge der Feier wurden Angelobungen von Mitgliedern der Feuerwehrjugend und des Aktivdienstes vorgenommen. Zudem wurden die Fertigkeitsabzeichen der Feuerwehrtechnik und Feuerwehrtechnik-Spiel an Feuerwehrjugendmitglieder übergeben. Dank und Anerkennung wurde an den ehemaligen Abschnittssachbearbeiter für Atemschutz, Andreas Meller, der nun als Bezirkssachbearbeiter tätig ist, ausgesprochen.

