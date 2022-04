Spaß und Action am Sicherheitstag der Feuerwehr

Vollbild

Kurt Appeltauer zeigte vor, warum man einen Fettbrand niemals mit Wasser löschen sollte. Das Rote Kreuz Waidhofen war mit einem RTW vor Ort: Christian Fidi, Dominik Gratzl, Katharina Hörmann-Dörr, Julian Steindl und Tristan Ratzenböck. Kurt Appeltauer zeigt den Einsatz einer Löschdecke. Kurt Appeltauer zeigt den Einsatz einer Löschdecke. Kurt Appeltauer zeigt den Einsatz einer Löschdecke. Brandbekämpfung mittels Feuerlöscher: Kurt Appeltauer zeigt vor, wie das geht. Brandbekämpfung mittels Feuerlöscher: Kurt Appeltauer zeigt vor, wie das geht. Löschangriff mit dem Feuerlöscher: Andreas und Johannes Böhm sowie Juliane Samm gingen unter der Aufsicht und Anleitung von Kurt Appeltauer ans Werk. Löschangriff mit dem Feuerlöscher: Andreas und Johannes Böhm sowie Juliane Samm gingen unter der Aufsicht und Anleitung von Kurt Appeltauer ans Werk. Löschangriff mit dem Feuerlöscher: Andreas und Johannes Böhm sowie Juliane Samm gingen unter der Aufsicht und Anleitung von Kurt Appeltauer ans Werk. Löschangriff mit dem Feuerlöscher: Andreas und Johannes Böhm sowie Juliane Samm gingen unter der Aufsicht und Anleitung von Kurt Appeltauer ans Werk. Die FF Blumau stellte das bei ihr stationierte Waldbrand-Fahrzeug vor: Daniel Bauer, Günter Besti und Alexander Hofstätter am Bild. Leopold Leitner, am Bild mit Natalie Schwab und Leonie Apfelthaler, an der Kübelspritze. Leonie Apfelthaler mit der Kübelspritze. Leopold Leitner, am Bild mit Natalie Schwab, versucht sich an der Kübelspritze. Laurena Steindl und Leonie Willinger führten einen Spreizer vor. Die neue Drehleiter der FF Waidhofen im Einsatz. Die neue Drehleiter der FF Waidhofen im Einsatz. Vom Zivilschutzverband waren Eduard Hieß, Bezirksleiter Herbert Winkelbauer und Kurt Hammer vor Ort. Blick aus dem Korb der Drehleiter. Blick aus dem Korb der Drehleiter. Brautabschied am Sicherheitstag: Tamara Dangl, Christine Janu, Heidi Schaar, Tamara Österreicher, Braut Jasmin Reegen, Lisa Dimmel und Carina Traun. Am Stand der Polizei: Martina Matzinger mit Anna Fidi, Samuel Sefer, Elias Sefer und Matthias Jetschko. Einen schönen Nachmittag am Sicherheitstag verbrachten Klaus und Anna Brinnich, Martina und Marina Brinnich, Patrick Dangl, Klaus Fröhlich sowie Ernst und Lydia Altrichter.

