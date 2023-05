Kirtag in Merkengersch: Gute Unterhaltung und volle Tanzfläche

Mit ihren Mixen aus aktuellen Hits und Klassikern sorgte die Band für beste Unterhaltung und eine volle Tanzfläche. Die Stimmung war ausgelassen und die Besucher tanzten bis in die Morgenstunden. Während des Kirtags in Merkengersch wurden auch einige prominente Gäste gesichtet. So besuchten der Bürgermeister Martin Kössner, Feuerwehrkommandant Kurt Goldnagl und Bezirkskommandantstellvertreter Kurt Liball das Fest und mischten sich unter die fröhlichen Besucher. „Für Freitag ist das Fest gut und besucht und wir sind froh, dass es immer so gut läuft. Wir sind auch dankbar, dass die Dorfbevölkerung drei Tage lang motiviert ist, den Kirtag zu veranstalten“, sagt Feuerwehrkommandant Leopold Hiermann.

Keine Nachrichten aus Waidhofen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.