Bewohner öffnete Tür nicht: Hilfe kam leider zu spät .

Die Feuerwehr Waidhofen wurde am Dienstag um 10.15 Uhr von der Polizei zu einer Türöffnung in einer Wohnhausanlage in der Josef-Pisar-Straße gerufen. Ein Bewohner öffnete seine Tür nicht - ein Unfall wurde vermutet.