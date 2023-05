Florianis übten Hitzebeständigkeit für den Ernstfall

Thomas Pfabigan, Karl Prokupek und Horst Winkler von der Freiwilligen Feuerwehr Waidhofen nahmen am 6. Mai an einer ganztägigen Heißausbildung in einer Wärmegewöhnungsanlage (WGA) des Vereins ready4fire in Amstetten teil.

Karl Prokupek, Thomas Pfabigan und Horst Winkler unterzogen sich der Ausbildung. Foto: www.ready4fire.at

Die Atemschutzgeräteträger der Feuerwehr durchlaufen im Zuge ihrer Ausbildung einen Stufenplan, um optimal für den Ernstfall vorbereitet zu sein. So besuchten zahlreiche Mitglieder der Feuerwehr Waidhofen in den letzten Jahren die Stufe 4 der Atemschutzausbildung „Wärmegewöhnungsanlage gasbefeuert“, welche vom NÖ Landesfeuerwehrverband organisiert wurde. Dieses Jahr ging es weiter in die Ausbildungsstufe 5 „Wärmegewöhnungsanlage feststoffbefeuert“ .

Der Ausbildungstag in der Wärmegewöhungsanlage umfasste die Themen Grundlagen des Brandverlaufes, Techniken und Taktik, Sicherheitsunterweisung, Strahlrohrtraining sowie zwei Durchgänge innerhalb der mobilen Anlage.

Neben interessanten theoretischen Vorträgen konnten die Teilnehmer auch in der feststoffbefeuerten Wärmegewöhnungsanlage unter umluftunabhängigem Atemschutz üben. Ziele dieser Ausbildung sind richtiges truppweises Vorgehen, Teamwork bei der gemeinsamen Bewältigung von Hindernissen, Wärme bzw. Hitze spüren zu lassen, zeigen, was die Schutzbekleidung leistet, körperliche Belastung durch Bewältigung von Hindernissen, körperliche Belastung durch Suche und Rettung einer vermissten Person, Demonstration und Erklärung des Rauches sowie Sensibilisierung auf Wasserdampf und die damit verbundenen Probleme.

Diese Art der Ausbildung ist für die Teilnehmer körperlich sehr fordernd, aber auch sehr lehrreich. Mit diesem Wissen und den gesammelten Erfahrungswerten sind die Absolventen dieser Heißausbildung für zukünftige Atemschutzeinsätze bestens vorbereitet.

Keine Nachrichten aus Waidhofen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.