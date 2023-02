Gleich zwei Türöffnungen in Waidhofen/Thaya

Am Samstagvormittag gegen 10 Uhr wurde die Feuerwehr Waidhofen/Thaya zu einer Türöffnung in der Wiener Straße alarmiert. Noch während des Einsatzes erfolgte eine weitere Alarmierung zu einer Türöffnung in der Franz Leisser Straße.

Die Polizei forderte die Unterstützung der Feuerwehr bei einer Türöffnung in der Wiener Straße an. Der Wohnungsbesitzerin war die Wohnungstür zugefallen - sie ließ aber den Herd eingeschaltet. Da der Schüssel auf der Innenseite der Wohnungstür steckte, konnte von außen die Tür nicht aufgesperrt werden.

Zum Glück war aber ein Dachflächenfenster der betroffenen Wohnung geöffnet. Ein Floriani stieg mithilfe einer Drehleiter in das Dachflächenfenster in die Wohnung ein. Daraufhin öffnete er die Wohnungstür und die Einsatzkräfte kontrollierten die Wohnung . Während des Einsatzes sperrte die Polizei kurzfristig die Wiener Straße.

Foto: Feuerwehr Waidhofen/Thaya

Kurz nachdem der Wohnungstürschlüssel der Mieterin übergeben werden konnte, stand der nächste Einsatz an. Die Feuerwehrmitglieder eilten gemeinsam mit der Polizei zu einem vermutlichen Unfall in einer Wohnung in der Franz Leisser Straße. Weitere Kameraden rückten mit dem Kommandofahrzeug vom Feuerwehrhaus aus nach.

Glücklicherweise ein Fehlalarm

Eine Pflegekraft wollte die 100-jährige Dame betreuen. Sie kam zwar in die Wohnung - aber alle Innentüren der Wohnung waren verschlossen. Da trotz Klopfen und lauten Rufen die Dame nicht öffnete und auch nichts zu hören war, wurde ein Unfall vermutet und die Einsatzkräfte alarmiert. Nur Minuten nach diesem Anruf standen die Feuerwehreinsatzkräfte vor der Tür. Mittels Spezialwerkzeug konnte eine der Innentüren rasch geöffnet und so ins Schlafzimmer gelangt werden. Die Dame hatte nur tief geschlafen und hatte das laute Klopfen und Rufen nicht gehört.

Gegen 11 Uhr konnte auch der zweite Einsatz beendet werden und die Kräfte wieder einrücken.

