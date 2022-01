Sturmschäden forderten Floriani im Bezirk Waidhofen/Thaya

Das angekündigte Sturmtief "Nadia" sorgte seit Sonntagfrüh für mehrere Feuerwehreinsätze im Bezirk Waidhofen an der Thaya. Die Feuerwehr Gastern wurde zu einem umgestürzten Baum Richtung Garolden gerufen. Rasch folgten weitere Einsätze im gesamten Bezirk.

B30: Baum stürtzte auf fahrenden Pkw

Viel Glück hatte ein Fahrzeuglenker auf der B30 bei Tiefenbach. Während der Fahrt fiel ein Baum auf die Motorhaube seines PKW. Der Mann blieb unverletzt. Die Feuerwehr Kautzen rückte aus, beseitigte den Baum und transportierte das erheblich beschädigte Fahrzeug ab.

Wegen umgestürzter Bäume mussten die Feuerwehren Loibes, Kaltenbach, Heinreichs, Großrupprechts, Hollenbach, Waidhofen/Thaya, Jarolden, Dietmanns, Groß-Siegharts-Stadt und Unterpertholz ausrücken. Die Feuerwehrleute konnte innerhalb kurzer Zeit die Straßen und Wege wieder freimachen und die Einsätze beenden.

Am Vormittag wurde die Bereichsalarmzentrale im Feuerwehrhaus Waidhofen/Thaya besetzt. Um die NÖ Landeswarnzentrale in Tulln wegen dem hohen Einsatzaufkommen im gesamten Bundesland zu entlasten, wurden die Feuerwehrnotrufe direkt in Waidhofen entgegengenommen und die Feuerwehren alarmiert.

