Zwei Brände innerhalb von 24 Stunden in Raabs/Thaya .

Innerhalb von 24 Stunden kam es in der Gemeinde Raabs an der Thaya zu zwei Brandeinsätzen. Am Montagnachmittag stand in Ziernreith eine rund 1,2 Hektar große Waldfläche in Flammen, Dienstagmittag brannte in Großau ein Traktoranhänger. Verletzt wurde zum Glück niemand. Zehn Feuerwehren rückten aus.