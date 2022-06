Auspumparbeiten am Hauptplatz nach Regenguss in Waidhofen/T .

Am Samstagabend wurde die Feuerwehr Waidhofen/Thaya zu Auspumparbeiten in einem Wohnhaus am Waidhofner Hauptplatz alarmiert. Die starken Regenfälle führten zu einem Wassereintritt in ein Wohnhaus.