Klein-PKW auf Thayastraße in Graben gestürzt

Der Lenker eines Kleinfahrzeuges war mit seiner Beifahrerin auf der Thayastraße in Richtung Thaya unterwegs. Rund 100 Meter vor dem Kreisverkehr kam das Fahrzeug in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und stürzte vorwärts in den linken Straßengraben.

Die beiden Insassen blieben dabei unverletzt.

Die Floriani bargen das Fahrzeug. Ein Weiterfahren war nicht mehr möglich, da der Frontbereich schwer beschädigt war.

Der Unfallwagen wurde auf den Wechselladeaufbau-Bergung geschoben und mit dem Wechselladefahrzeug von der Unfallstelle abtransportiert.