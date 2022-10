Retentionsbecken in Waidhofen/Thaya durch Ölaustritt verunreinigt

Aufgrund eines Defekts kam es zu einem Hydrauliköl-Austritt an einem Stapler", berichtete die FF Waidhofen in einer Aussendung am Freitagabend. Das Öl sei in das Kanalsystem der Firma gelangt und eine kleine Menge davon wurde mittels Hebewerk automatisch in das firmeneigene Retentionsbecken gepumpt. Firmenmitarbeiter hätten den Ölaustritt sowie dessen Folgen bemerkt und sofort die Einsatzkräfte verständigt.

Nach einer ersten Lageerkundung verschlossen die Florianis als Erstmaßnahme das Überlaufrohr Richtung angrenzende Fischteiche. "Anschließend wurden selbstsaugende Ölsperren im Retentionsbecken eingebracht und der leichte Ölfilm anschließend mit schwimmfähigen Ölbindemittel gebunden. Das Ölbindemittel wurde teilweise von der Mannschaft von einem Schlauchboot aus auf die Wasseroberfläche aufgebracht", so die FF in der Aussendung. Um 12:37 Uhr hatten die Erstmaßnahmen abgeschlossen werden können und die Einsatzkräfte rückten wieder ein.

Am Nachmittag begann die Entsorgungsfirma mit der Reinigung des Kanalsystems und dem Absaugen der betroffenen Wasseroberfläche zur Entsorgung des kontaminierten Wassers. Gegen 15 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Stadtfeuerwehr erneut zur Unterstützung angefordert. Mittels Schlauchboot und Ölbindemittel wurden die Absaugarbeiten im Bereich des Retentionsbecken unterstützt. Um 17:30 Uhr konnten die Einsatzkräfte wieder ins Feuerwehrhaus einrücken.

Eingesetzte Kräfte:

Freiw. Feuerwehr Waidhofen/Thaya mit 2 Fahrzeugen und 10 Mitgliedern

Polizei Waidhofen/Thaya mit einem Fahrzeug

www.ffwaidhofen.at

