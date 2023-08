Heubacher Kameraden besuchten Feuerwehr Waidhofen

Eine Abordnung der Partnerfeuerwehr Heubach (Deutschland) verbrachte das Wochenende in Waidhofen und baute damit die Kameradschaft zwischen den beiden Feuerwehren weiter aus.

Bereits seit 1982 besteht eine Städtepartnerschaft zwischen Waidhofen und Heubach (Baden-Württemberg). Jahre später wurde eine Feuerwehrpartnerschaft zwischen den beiden Freiwilligen Feuerwehren ins Leben gerufen und es folgten einige Besuche in Deutschland bzw. Gegenbesuche in Waidhofen. Leider kam diese Partnerschaft anschließend etwas in Vergessenheit. Doch anlässlich des 150 Jahr-Jubiläums der Feuerwehr Waidhofen im Jahr 2021 wurde Kontakt mit dem Kommandanten Heinz Pfisterer der Freiwilligen Feuerwehr Heubach aufgenommen und eine Einladung zu diesem Festakt ausgesprochen. Dies war der Startschuss zur "Reaktivierung" der Partnerschaft und die Kameraden feierten Seite an Seite im Stadtsaal Waidhofen. Bereits ein Jahr später erfolgte der erste Gegenbesuch in Heubach.

Bei einer gemeinsamen Grillfeiermit den acht Heubacher Kameraden im Feuerwehrhaus wurden Freundschaften weiter ausgebaut und neue gebildet. Natürlich wurde viel Feuerwehrwissen ausgetauscht und der Fuhrpark der Stadtfeuerwehr stolz präsentiert. Am Samstag gab es für die Besucher ein volles Programm mit Ausflugszielen in der näheren Umgebung. Am Sonntag stand es eine interessante Führung in der Hopfenspinnerei mit Probeverkostungauf dem Programm. Nach einem gemeinsamen Mittagessen machte sich die deutsche Abordnung wieder auf den Weg nach Hause.Vor der Abfahrt wurden bereits die nächsten Ideen für einen Gegenbesuch im Jahr 2024 geschmiedet.