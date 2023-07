Prüfungen für Leistungsabzeichen absolviert

Vollbild

Die Gruppe Vitis trat beim Feuerwehrjugend-Leistungsabzeichen in Bronze n. Die Gruppe Raabs trat beim Feuerwehrjugend-Leistungsabzeichen in Silber an. Die Gruppe Kautzen trat beim Feuerwehrjugend-Leistungsabzeichen in Bronze an. Die Gruppe Vitis trat beim Feuerwehrjugend-Leistungsabzeichen in Silber an. Die Gruppe Raabs trat beim Feuerwehrjugend-Leistungsabzeichen in Bronze an. Die Gruppe Groß-Siegharts-Stadt trat beim Feuerwehrjugend-Leistungsabzeichen in Bronze an. Den Aufgaben beim Feuerwehrjugend-Bewerbsabzeichen in Bronze stellten sich Valentina Eglau, Ylvie Leyrer-Schlosser, Jan Immervoll, Tim Appel und Lukas Lieb von der Feuerwehrjugend Kautzen. Die Gruppe Dobersberb trat beim Feuerwehrjugend-Leistungsabzeichen in Bronze an. Den Aufgaben beim Feuerwehrjugend-Bewerbsabzeichen in Bronze stellte sich Nia Hristova aus Raabs. Das Feuerwehrjugend-Bewerbsabzeichen in Bronze absolvierten Luca Gföller, Julian Wagner, Lea Mtuhsam, Tobias Suchan, Erik Zellhofer, Simon Zuwach und Elias Mauritz von der Feuerwehrjugend Dobersberg. Den Aufgaben beim Feuerwehrjugend-Bewerbsabzeichen in Bronze absolvierten Laura Winter und Dominik Mann von der Feuerwehrjugend Groß-Siegharts-Stadt.

