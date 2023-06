Vitiser und Raabser Feuerwehr-Jugendliche holten sich den Sieg

Die Feuerwehrjugendgruppen schlugen ihre Zelte in unmittelbarer Nähe zum Vereinshaus auf und konnten diese Infrastruktur mitnutzen. Die Bewerbe fanden am Sportplatz auf der eigens von den Jugendbetreuern aufgebauten Hindernisstrecke und dem Staffellauf statt.

Es begannen die Bewerbsgruppen (12-16-Jährige). In der Gruppe, geführt vom Gruppenkommandanten, musste eine Löschleitung aus vier C-Schläuchen gekuppelt und drallfrei ausgelegt werden. Mit Kübelspritzen wurden mindestens fünf Liter Wasser in die Spritzwand gebracht. Neben der richtigen Zuordnung der Geräte für den Löscheinsatz, mussten auch noch Knoten fehlerfrei gemacht werden. Erst wenn alle Aufgaben erledigt waren, und alle auch auf dem richtigen Platz standen, durfte der Gruppenkommandant auf den Buzzer drücken und die Zeit damit stoppen.

Staffellauf mit speziellen Aufgaben

Nach der Hindernisbahn folgte der Staffellauf. Zu Beginn musste ein Leitergestell überwunden und ein am Fuß der Leiter liegendes Strahlrohr aufgenommen und immer dem nächsten übergeben werden. Zwischen reinen Laufstrecken gab es aber auch spezielle Aufgaben für die Kids. Neben einem „Untendurch“ oder „Obendrüber“ war auch das Transportieren und richtig ablegen von C-Schlauch oder Feuerlöscher gefragt. Der letzte Läufer musste zwei C-Schläuche zusammen kuppeln, an einem Verteiler anschließen und im Endspurt von das vom Start mitgenommene Strahlrohr ankuppeln und nach der Ziellinie ablegen. Alll dies macht die Stufe Silber noch schwieriger, denn bei Silber werden die Positionen im Hindernislauf der Jugendlichen ausgelost.

Danach waren die 10-12-Jährigen an der Reihe. Diese mussten eine Löschleitung mit Strahlrohr zusammenkuppeln und bis zur Markierung ausziehen. Danach musste die komplette Länge der Bewerbsbahn und die Hindernisse überwunden werden. Am Ende wurden noch Geräte für den Brandeinsatz richtig zugeordnet, ehe die Ziellinie mit einem tragbaren Feuerlöscher überschritten werden musste.

Leider war das Wetter nicht so besonders, und es musste schon die offizielle Eröffnung einige Minuten verschoben werden. Der anschließende Bewerb war von Zwangspausen durchzogen. Immer wieder mussten sich die Jugendlichen vor dem Regen unterstellen. Dennoch ging alles gut über die Bühne und bei der Siegerverkündung waren die Strapazen des Bewerbes und den vorangegangenen Übungsstunden wie vergessen.

Den Abend verbrachten die Teilnehmer am Lagerfeuer oder im Zelt. Die Versorgung klappte hervorragend durch die Feuerwehr Pfaffenschlag.

Vitis siegte bei Lagerolympiade

Gleich am Morgen nach dem Frühstück stand die Lagerolympiade am Programm. Bei diesem spielerischen Wettkampf geht es um einen Wanderpokal, der erst nach zweimaligem Gewinnen in den Besitz über geht. Beii der diesjährigen Lagerolympiade musste mit einer Eimerchenkette auf eine spezielle Weise eine Kübelspritze gefüllt werden, um dann mit dieser ähnlich wie beim Bewerb in die Spritzwand zuspritzen. Nachch einem Durchgang musste sogar ein Stechen wegen Zeitgleichheit der Gruppen Raabs und Vitis durchgeführt werden. Am Ende war die FJ-Gruppe aus Vitis dann doch um einen Tick schneller und darf jetzt ein Jahr lang auf den Wanderpokal aufpassen.