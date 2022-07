Feuerwehrjugendbewerbe Platz 16 für Jugendgruppe der Stadtfeuerwehr Groß-Siegharts in Bronze

V on Freitag den 08. Juli bis Sonntag den 10. Juli fanden im Feuerwehr & Sicherheitszentrum in Tulln die 48. Feuerwehrjugend-Landesbewerbe statt. Dabei ergatterte die Jugendgruppe der Stadtfeuerwehr Groß Siegharts den Platz 16 in Bronze.