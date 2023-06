Franz Josef-Bahn in Vitis wurde gesperrt

Die Feuerwehren aus Kaltenbach, Grafenschlag, Großrupprechts, Kleinschönau und Vitis trafen am 20. Juni am Bahnhofsgelände zusammen, um zwei Relaisleitungen von der Thaya in den Holzpark auf Höhe der Firma Pollmann zu legen. Die Freiwillige Feuerwehr Kleinschönau wurde kurz vor Beginn der Übung zu einem Einsatz gerufen.

Ziele der Übung war es, die ca. 350 Meter langen Relaisleitungen sicher über die Gleise der Franz-Josefs Bahn zu bekommen, jede Leitung soll 1.200 Liter Wasser pro Minute fördern. Es sollte auch eruiert werden, ob je eine Tragkraftspritze für die Löschwasserförderung ausreichend ist.

Vor Beginn der Übung wurden die Mitglieder durch einen Mitarbeiter der ÖBB zum Verhalten im Gleisbereich eingewiesen. Die Löschleitungen wurden unter den Gleisen verlegt, dafür wurde die Strecke gesperrt. Um die Leistung der Wasserförderung zu testen wurden jeweils zwei C- Rohre ohne Mundstück (Gesamt ca. 400l/ min.) und ein B-Rohr ohne Mundstück (ca. 800l/min.) in Stellung gebracht und für etwa 20 Minuten in Betrieb gehalten.

Im Anschluss fand eine Begehung der Firma Pollmann statt. „Die Feuerwehr Vitis bedankt sich bei allen eingesetzten Feuerwehren, der ÖBB und der Firma Pollmann für die positive Durchführung der Übung“, betonte Kommandant Markus Holzweber.