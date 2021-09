Einiges an Ehrungen und Auszeichnungen hatte sich zum Abschnittsfeuerwehrtag des Abschnitts Waidhofen „zusammengestaut“: Durch den Ausfall sämtlicher Feuerwehrveranstaltungen im Vorjahr aufgrund der Corona-Pandemie musste die sonst in der Regel jährlich stattfindende Verleihung warten.

Am vergangenen Freitagabend war es soweit: 126 Feuerwehrmitglieder versammelten sich in der Halle der FF Heinreichs, um ihre Urkunden, Abzeichen und Medaillen entgegenzunehmen.

Der Abschnitt Waidhofen ist mit 40 Feuerwehren der viertgrößte der 83 niederösterreichischen Feuerwehrabschnitte, und zählt derzeit 1.742 Mitglieder. Bei den Kommandowahlen im Jänner dieses Jahres wurden 15 neue Kommandanten und 17 neue Kommandant-Stellvertreter gewählt. Zwei Wehren des Abschnitts werden nun von Frauen geleitet, wie Abschnittskommandant Christian Panagl, ebenfalls neu in dieser Funktion, hervorhob.

Groß war allgemein die Freude, endlich wieder eine große Feuerwehrveranstaltung in Präsenz abhalten zu können, was auch die Vitiser Bürgermeisterin zum Ausdruck brachte. Bezirkshauptfrau Daniela Obleser hob die Bedeutung der freiwilligen Feuerwehren in einer modernen Zivilgesellschaft hervor: „Ihr helft im Notfall schnell und unbürokratisch. Auszeichnungen geben die Gelegenheit, ehrlich und aufrichtig danke für Ihren Einsatz zu sagen“, wandte sich Obleser an die Feuerwehrleute.

FPÖ-Landesrat Gottfried Waldhäusl strich die Bedeutung gut ausgebildeter Feuerwehrleute hervor, denn mit den besten Geräten könne man ohne Leute, die damit umgehen können, nichts anfangen.

ÖVP-Nationalratsabgeordnete Martina Diesner-Wais schloss sich an: „Unser freiwilliges Feuerwehrwesen in Österreich ist einzigartig“.