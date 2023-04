Feuerwehr Heinreichs gut für Löscheinsatz gerüstet

Bei der Ausbildungsprüfung Löscheinsatz wird die Bekämpfung eines Zimmerbrandes mit Atemschutz simuliert, die Gruppe muss diese Aufgabe innerhalb eines bestimmten Zeitfensters absolvieren. Anders als bei den allseits bekannten Feuerwehrbewerben geht es hier nicht um eine möglichst schnelle Zeit, sondern um eine korrekte und sichere Durchführung. Vor der Zeitnehmung müssen die Teilnehmenden Wissensüberprüfungen in den Bereichen Gefahrenlehre, Erste Hilfe, Feuerwehrfunk und Knotenkunde absolvieren.

Auch die Gerätekunde ist ein wichtiger Teil, jedes Mitglied der Gruppe muss zwei Kärtchen ziehen, die Lage des darauf genannten Gerätes bei geschlossenem Feuerwehrauto wissen und die wichtigsten Funktionen und technischen Daten benennen. Danach beginnt die Zeitnehmung und der Löschangriff muss laut den Ausbildungsbestimmungen durchgeführt werden. Zum Abschluss wird auch noch der korrekte und sichere Abbau der verwendeten Geräte überwacht.

Die Prüfer stellten den Trupps ein gutes Zeugnis aus und konnten die Abzeichen in Bronze an Tobias Oberbauer, Pascal Oberbauer, Govinda Ramharter, Melanie Riemer und Marcel Weiß überreichen, die Abzeichen in Silber erhielten Matthias Bauer,Christoph Weiss und Clemens Wimmer. Kommandant Andreas Zainzinger bedankte sich bei den Teilnehmenden und ist stolz auf den hohen Ausbildungsstand seiner Wehr: „Die Gruppen haben viel Zeit investiert und sich oft zwei Mal wöchentlich zur Übung getroffen. Dafür sind sie für den Ernstfall jetzt gut gerüstet.“

Die FF-Heinreichs hat derzeit 40 aktive Mitglieder, nun haben 28 davon die Ausbildungsprüfung Löscheinsatz absolviert, 18 Mitglieder haben das Abzeichen für den technischen Einsatz und 13 Kameraden die Atemschutzprüfung. „Also haben 70% unseres Aktivstandes zumindest eine Ausbildungsprüfung, auf diese Quote können wir sehr stolz sein.“ so Zainzinger.

Ein großer Dank gilt auch dem Prüferteam, die Prüfung in Heinreichs war die erste im Bezirk Waidhofen, die mit einer Gruppenstärke von sechs Personen absolviert wurde. Daher mussten die Vorgaben erst in enger Abstimmung an die Gegebenheiten angepasst werden.

