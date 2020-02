Sturmtief: Dach abgedeckt, Bäume blockierten Straßen .

Eine neuerliche Sturmfront sorgte am Sonntagnachmittag für mehrere Feuerwehreinsätze im Bezirk. Die Mitglieder mussten auch dieses Mal umgestürzte Bäume von Straßen entfernen. Betroffen waren die Gemeinden Waldkirchen an der Thaya, Vitis und Dietmanns. In der Bezirkshauptstadt wurde ein Blechdach teilweise abgedeckt.