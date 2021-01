Verwalter Christian Benesch wurde zum Ehrenverwalter der Feuerwehr Groß Gerharts ernannt. Er war 30 Jahre im Verwaltungsdienst tätig, davon zehn Jahre lang Leiter des Verwaltungsdienstes. Seine Arbeit hat er immer sehr gewissenhaft und selbstständig erledigt, berichtet das Kommando. Bei der Wahl am 16. Jänner wurde er von Daniel Sauer in seiner Funktion abgelöst.

Jürgen Reininger neuer Kommandant-Stellvertreter. Auch der bisherige Kommandant-Stellvertreter Bernhard Redl stellte sich nicht mehr der Wahl, seine Funktion übernahm Jürgen Reininger. Martin Handl wurde als Kommandant bestätigt. Die Wahl leitete Bürgermeister Eduard Köck. Die Ziele der Feuerwehr sind die Forcierung der Übungen bzw. Ausbildungen, die Ausbildungsprüfung Löscheinsatz in Silber und diverse Instandhaltungsarbeiten am Feuerwehrhaus. 2021 feiert die FF Groß gerharts ihr 120-Jahr-Jubiläum. Geplant ist die Durchführung der Bezirksleistungsbewerbe 2022, sofern dies möglich ist. Diese wurden bereits von 2021 auf 2022 verschoben. Es wird sich in den nächsten Monaten zeigen, ob die notwendigen Vorbereitungsarbeiten rechtzeitig durchgeführt werden dürfen, bzw. sind noch Absprachen mit dem Bezirksfeuerwehrkommando notwendig.