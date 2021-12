Dachstuhlbrand in Vitis fordert 90 Feuerwehrleute

In einem Gewerbebetrieb in Vitis (Bezirk Waidhofen) brach in der Nacht auf Mittwoch ein Feuer aus. Aus dem Dachstuhl einer Werkstätte schlugen Flammen heraus, eine gewaltige Rauchsäule stieg aus dem Vitiser Ortszentrum auf. 90 Einsatzkräfte kämpften bei -6 Grad gegen den Brand.