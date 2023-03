Windigsteig: Zwei Personen gerettet

Nach dem missglückten Versuch, einen mit Holz beladenen Traktoranhänger zu entladen, kippte der Anhänger samt den geladenen Rundholzblochen um und begrub eine Person unter dem Holz, eine zweite Person wurde durch das herabfallende Holz schwer verletzt. So stellte sich die Lage für die Übung dar.

Die Feuerwehr Windigsteig rückte mit Tanklösch- und Mannschaftstransportfahrzeug sowie 16 Mitgliedern zur Übung aus. Zur Unterstützung wurden sie von vier Mitgliedern und zwei Fahrzeugen des Roten Kreuzes begleitet.

Nachdem die Unfallstelle abgesichert, und die Lage erkundet war, wurde der umgekippte Wagen, die teilweise noch darauf befindliche Ladung und das Zugfahrzeug gesichert. Dazu wurde der Greifzug in Stellung gebracht und ein Zurrgurt verwendet. Somit war die sichere Versorgung der schwer verletzten Person, und in weiterer Folge die Rettung der verschütteten Person möglich. Um den Verschütteten freizubekommen, nutzten die Kameraden die Zugkraft des Greifzuges, das hydraulische Rettungsgerät sowie die Motorkettensäge. Die verunglückten Personen wurden nach der Notversorgung an der Unfallstelle in den Rettungsfahrzeugen für den Abtransport fertiggemacht.

Durch die stete Kommunikation zwischen Rettungskräften und Feuerwehr während der Übung konnte das Übungsziel gemeinsam erfolgreich erreicht werden. Interessant waren die unterschiedlichen Zugänge und Ansätze zur Bewältigung der Lage, welche bei der Übungsbesprechung ausgetauscht wurden.

Die Teilnehmer der FF Windigsteig: Michael Bartl, Miklas Weiss, Georg Kainz, Verena Zlabinger, Nina Fleischhacker, Christa Hartl, Alfred Riegler, Andrea Spiegl, Andreas Hübl, Günther Zlabinger, Thomas Stögerer, Christian Chana, Erwin Riegler, Hans-Jürgen Lugauer, Hannes Spiegl, Michael Hartl, Andrea Bartl, Michael Stögerer, Georg Diesner, Christoph Panagl Foto: FF Windigsteig

