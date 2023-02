250 Stunden für Löschteich in Drösiedl

Werbung BR Amtshaus Gastern Gelungener Umbau

Kommandant Manfred Kreutzer konnte bei der Mitgliederversammlung der FF Drösiedl 20 anwesenden Kameraden und Vize-Bürgermeister Werner Kronsteiner als größere Vorhaben für heuer die Neu-Versiegelung des Garagenbodens, die Anschaffung neuer Atemschutzgeräte und die Teilnahme an den Feuerwehrleistungsbewerben nennen. Am 25. Februar wird ein Zankerlschnapsen und am 9. Juni ein Flutlichtsaugerkuppeln durchgeführt.

Beförderung für Kameraden

Bei der Rückschau auf das Jahr 2022 konnte er 250 Stunden an Eigenleistungen bei der Löschteichsanierung berichten. Es gab einen Brandeinsatz, acht technische Einsätze und insgesamt 164 Einsatzstunden. Bei der Versammlung wurden Angelika Kalser, Erhard Kaufmann und Bianca Vratny zum Feuerwehrmann, und Pascal Amon und Helmut Blösel zum Oberfeuerwehrmann befördert. In Zukunft wird die FF Drösiedl mit den neuen Mitgliedern Michael und Marcel Hartl verstärkt.

Unterstützung der Gemeinde zugesagt

Das Kommando bedankte sich bei allen Mitgliedern und deren Angehörigen für die Mithilfe bei allen Veranstaltungen. Vize-Bürgermeister Werner Kronsteiner bedankte sich für die gute Zusammenarbeit und sicherte der FF Drösiedl auch für das kommende Jahr die Unterstützung der Gemeinde zu.

