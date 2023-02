Heinrichs: Vier Jungfloriani mit Grundausbildung

Werbung BR Amtshaus Gastern Gelungener Umbau

Die FF Heinreichs blickte bei ihrer Jahreshauptversammlung auf das vergangene Jahr zurück. Die Wehr musste zu insgesamt zehn technischen Einsätzen ausrücken. Nach dem Wegfall der meisten Corona-Beschränkungen war endlich wieder ein normaler Feuerwehralltag möglich. Im vergangenen Jahr wurden von den Mitgliedern circa 1.500 freiwillige Stunden für Einsätze, Übungen und andere Tätigkeiten aufgewendet.

Besonders erfreulich war, dass die vier jüngsten Mitglieder der Feuerwehr ihre Grundausbildung abschließen konnten und zusätzlich auch bereits das Modul „Arbeiten in der Einsatzleitung“ absolvierten. Die Bewerbsgruppe nahm an den Gemeinde-, Abschnitts-, Bezirks- und Landesbewerben teil. Bei den Landesbewerben in Tulln konnten drei Mitglieder die Leistungsabzeichen in Bronze und Silber erringen, zur Vorbereitung wurden 25 Bewerbsübungen absolviert. Auch die Ausbildung konnte wieder häufiger durchgeführt werden, es gab technische Übungen und auch an der jährlichen Gemeindeübung wurde teilgenommen.

Im Dezember war die FF-Heinreichs für die Ausarbeitung einer Funkübung zuständig. Seit November wird auch intensiv für die Ausbildungsprüfung Atemschutz geübt, bei der Anfang Februar zwei Trupps antreten werden. Besonders freute sich Kommandant Andreas Zainzinger, im Rahmen der Jahreshauptversammlung, zahlreiche Mitglieder befördern zu können: Govinda Ramharter, Paul Koller, Pascal Oberbauer und Jonas Semper wurden zum Feuerwehrmann befördert. Philipp Kainrath und Janine Turozzi tragen ab jetzt den Dienstgrad Hauptfeuerwehrmann, Matthias Bauer wurde zum Oberlöschmeister befördert, Dominik Bauer zum Hauptlöschmeister.

Keine Nachrichten aus Waidhofen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.