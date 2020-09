Am Sonntag um 0.59 Uhr erreichte der Alarm die FF Waidhofen/Thaya und sechs Feuerwehrleute rückten zum Einsatz in die Moritz Schadek-Gasse aus.

Die Lenkerin eines Audi A4 war stadtauswärts unterwegs gewesen und hatte auf Höhe des Friedhofes abbremsen wollen. Durch einen technischen Defekt am Bremssystem kam es aber zu einem Austritt der Bremsflüssigkeit, der Wagen konnte nicht mehr gebremst werden.

FF Waidhofen an der Thaya

"Geistesgegenwärtig verwendete die Lenkerin die Handbremse und konnte so ihren Audi am rechten Gehsteig anhalten", berichtete die Feuerwehr in einer Aussendung Sonntagnacht. Glücklicherweise wurde bei dem Vorfall niemand verletzt.

Die angerückten Einsatzkräfte der Feuerwehr sicherten die Einsatzstelle ab und banden die ausgeflossene Flüssigkeit. Da eine Weiterfahrt des Fahrzeuges nicht mehr möglich war, wurde der defekte Wagen von der Einsatzstelle abtransportiert.

