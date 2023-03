Geländewagen blockierte Kreisverkehr auf B36 nach Achsbruch

Der Lenker eines Toyota Land Cruiser war stadtauswärts unterwegs und wollte den Kreisverkehr auf der B36 in Richtung Zwettl befahren. Eigenen Angaben nach fuhr er mit dem Geländewagen samt Anhänger in den Kreisverkehr ein, als er plötzlich ein lautes Krachen wahrnahm. Der Wagen kippte vorne rechts nach unten und der Lenker hielt unmittelbar seinen Wagen auf der Fahrbahn an. Als der Fahrer ausstieg, stellte er fest, dass die Vorderachse gebrochen war und der rechte Vorderreifen unter dem Seitenschweller lag. Da der Wagen den Kreisverkehr blockierte, wählte er den Feuerwehrnotruf und alarmierte die Stadtfeuerwehr zur Unterstützung.

Sofort nach dem Eintreffen der Einsatzkräfte wurde die Unfallstelle abgesichert und die Verkehrsregelung übernommen. Zeitgleich wurde durch den Einsatzleiter die Polizei zur Unterstützung nachgefordert. Anschließend wurde der Anhänger des Toyota abgehängt und mit dem Vorausrüstfahrzeug von der Unfallstelle abtransportiert. Danach startete die Bergung des Wagens aus dem Kreisverkehr. Nach Fixierung des Vorderreifens mittels Zurrgurt an der Achse, konnte der Geländewagen mittels Ladekran des Wechselladefahrzeuges geborgen und ebenfalls abtransportiert werden. Das ausgeflossene Öl wurde mittels Ölbindemittel gebunden und von der Fahrbahn entfernt.

Um 17:55 Uhr waren die Arbeiten abgeschlossen und die Mannschaft rückte wieder ins Feuerwehrhaus ein.

Eingesetzte Kräfte:

Freiwillige Feuerwehr Waidhofen/Thaya mit Vorausrüstfahrzeug, Hilfeleistungsfahrzeug, Wechselladefahrzeug und zehn Mitgliedern, sowie die Polizei Waidhofen/Thaya mit einem Fahrzeug.

