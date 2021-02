„Was ist da nur beim Finanzamt los?“ Das fragte sich ein NÖN-Leser, nachdem er mehrere Versuche startete, ein Formal für seinen Lohnsteuerausgleich zu besorgen.

Nach seinen Aussagen begann die Odyssee mit einem ersten Besuch am 21. Jänner am Finanzamt in Waidhofen. „Ich war um halb zehn dort, natürlich alles verschlossen und die Tür voller Corona-Plakate. Ich habe es dann noch mit der dort angegebenen Nummer probiert, aber ohne Ergebnis“, schildert er. Dasselbe Spiel bei einem Versuch am Horner Finanzamt letzte Woche. „Auch da war alles zu. Finster war es und die Jalousien herunten.“

„Das Finanzamt in Waidhofen war am 21. Jänner garantiert offen.“ Stefan Trittner

Nach einem erneuten Anruf landete er in der Wiener Zentrale. „Ich habe dann nachgefragt, was los ist. Als Antwort bekam ich nur, dass es bei ihnen drunter und drüber gehe“, berichtet er. „Man hat mir gesagt, dass die Formulare eh im Eingangsbereich frei abzuholen sind. Dafür müsste aber halt auch offen sein.“ Als letzte Notlösung ließ er sich das Formular per Post zuschicken.

Das Finanzamt bestreitet die Vorwürfe. „Alle Ämter sind unter der Woche vormittags bis zwölf Uhr für die Formularabholung geöffnet“, erklärt der stellvertretende Sprecher des Bundesministeriums für Finanzen, Stefan Trittner. Nur persönliche Termine müssten im Vorhinein per Telefon Corona-bedingt arrangiert werden. „Das Finanzamt in Waidhofen war am 21. Jänner garantiert offen“, betont Trittner. „Nur in Horn könnte aufgrund von Arbeiten mal eine Tür verschlossen gewesen sein. Das wäre, wenn dann aber, nur eine Ausnahme.“

Bei einem Lokalaugenschein der NÖN am Dienstag war der Eingangsbereich des Finanzamtes problemlos zugänglich. Auch die Formulare, wie eben der Lohnsteuerausgleich lagen dort zum Mitnehmen bereit. Auch die Öffnungszeiten waren frei ersichtlich. Falls das Finanzamt also wirklich an jenem Tag geschlossen war, ist davon jetzt nichts mehr zu sehen.