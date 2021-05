Das auf Betriebs-, Objekt- und Hallenbau spezialisierte Unternehmen ist in den vergangenen Jahren stark gewachsen. Am neuen Areal plant die Firma Schandl & Co GesmbH die Erweiterung der Betriebshalle und des Bürogebäudes. Auch Rangierflächen und ein Personalparkplatz sollen entstehen. Geschäftsführer Herbert Schandl beabsichtigt, diesen Parkplatz neben den Planungsleistungen für die bauliche Erweiterung noch heuer zu realisieren.

Mittelfristig soll im Betriebsgebiet Nord-West die neu errichtete Aufschließungsstr-ße auch vom Mitterweg bis zur Ampelkreuzung L59 / LB36 weitergeführt werden. Die zukünftige Linienführung der dann am Schandl-Firmengelände vorbeiführenden Straße wurde in Abstimmung mit dem Unternehmen konzipiert. Um zwischenzeitig eine Verkehrsanbindung an die neue Aufschließungsstraße zu gewährleisten, wird seitens der Stadtgemeinde eine zirka 35 Meter lange provisorische Baustraße hergestellt. Diese Straße ist in weiterer Folge das Unterbauplanum der zukünftigen Straßenverlängerung.

„Die momentane Platznot auf unserem Firmengelände ist für uns schon länger ein Thema. Ich bin sehr froh, dass die neue Waidhofner Bürgermeisterin unser Anliegen so schnell in die Hand genommen hat und Stadtamtsdirektor Rudi Polt das Projekt so rasch und ergebnisorientiert abgewickelt hat. Danke dafür“, freut sich Geschäftsführer Herbert Schandl über die Möglichkeit zur Betriebserweiterung.